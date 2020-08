GeForce Now se synchronise automatiquement avec les bibliothèques Steam

Nvidia vient d’annoncer une petite nouveauté qui devrait intéresser bien des joueurs parmi ses utilisateurs. Ceux qui sont sur GeForce Now peuvent en effet synchroniser leurs bibliothèques Steam directement avec la plateforme grâce à une nouvelle fonction Game Sync. Les jeux compatibles apparaîtront dans la section Ma Bibliothèque de Game Sync. Cette nouveauté est tout de même une bonne nouvelle pour les joueurs, qui verront le processus considérablement facilité, étant donné que tout ceci se fera de façon complètement automatique à partir du moment où la bonne option est cochée dans les paramètres.

GeForce Now est un service en cloud gaming, qui permet aux utilisateurs de jouer à des jeux acquis sur d’autres plateformes. On parle bien évidemment de Steam, mais aussi de l’Epic Games Store, de Battle.net, ou même de Uplay. Malgré certains gros studios ayant retiré leurs jeux de ce service, Nvidia a corrigé le tir en modifiant sa politique en mai, et semble bien parti pour continuer son programme, notamment avec ce genre de mises à jour améliorant la facilité d’utilisation de son produit.