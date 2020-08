La FCC approuve Project Kuiper, les satellites d’Amazon

Il y a plus d’un an, Amazon annonçait sa prochaine grande idée : le Kuiper Project. Il s’agit là d’envoyer plus de 3000 satellites en orbite afin de créer sa propre constellation, proposant ainsi un accès au net à bien des zones qui en sont pour l’instant dépourvues. Aucun détail n’avait alors filtré, mais on sait que l’opération est sur la bonne voie, puisque la FCC vient de donner carte blanche à la firme, qui va donc pouvoir déployer ses appareils en orbite terrestre basse. On doit se réjouir de la nouvelle dans l’entreprise, puisque c’est là un projet extrêmement important, auquel 10 milliards de dollars seront alloués.

Le projet devrait donc se dérouler en cinq phases, et Amazon devra avoir lancé la moitié de ses satellites d’ici 2026, tandis que l’autre moitié aura jusqu’au 30 juillet 2029 pour être déployée. La firme a pensé à tout, puisque la FCC a particulièrement apprécié ses plans pour le retrait des satellites ayant accompli leur mission afin de réduire autant que possible les débris laissés dans l’espace : les appareils seront ainsi retirés de l’orbite au plus tard 355 jours après la fin de leur mission, soit bien plus tôt que le standard de 25 ans de la NASA. De plus, Amazon a assuré tout faire pour suivre les règles de l’agence en ce qui concerne les éventuels débris restants.