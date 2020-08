26 ans plus tard, un nouveau jeu Battletoads arrive le 20 août

Sorti en 1991 et suivi d’un nouvel opus en 1994, Battletoads a rencontré un succès immédiat, notamment sur le territoire américain où il s’est rapidement imposé en tant que jeu culte. Le titre NES proposait d’incarner des super-crapauds qui étaient en fait des aliens capables de modifier certaines parties de leurs corps afin d’être plus efficace à la bagarre. Et bagarre il y eut quand la Dark Queen enleva la Princesse Angelica, dressant entre les joueurs et le sauvetage de cette dernière des hordes d’acolytes qu’il fallait tomber. Représentation typique du côté WTF de ces années là dans le monde du jeu vidéo, où le scénario était juste un prétexte pour se lancer dans un gameplay simple mais efficace, Battletoads n’a cependant pas été revu depuis 26 ans.

Le nouvel opus, prévu pour le 20 août sur Xbox One et PC, prévoit de ramener un peu de cette folie en baissant quelque peu la difficulté tristement célèbre du titre original, tout en permettant à tous les types de joueurs de s’amuser sur le jeu. On nous promet une grande variété de gameplays : beat them up, phases en véhicule, plateformes, et même des énigmes, avec un mode coop local permettant d’aller fracasser de l’acolyte avec deux amis. Rare avance que de nouvelles vidéos viendront présenter divers aspects du jeu d’ici sa sortie, et détailler son univers complètement barré.