Microsoft Edge pouvait crasher si vous aviez Google en moteur de recherche

Un bug assez dérangeant a été repéré dans Microsoft Edge. Le navigateur Internet de Microsoft pouvait tout simplement planter si les utilisateurs avaient Google comme moteur de recherche par défaut.

Le bug est apparu cette nuit. Microsoft a d’abord dit qu’il enquêtait pour savoir ce qui coinçait et a proposé une solution temporaire pour ne plus avoir de crash : désactiver l’option « Afficher les suggestions de recherche et de site à l’aide des caractères saisis ». Une autre astuce découverte par les utilisateurs a été de changer le moteur de recherche par défaut et mettre, par exemple, Bing.

Il a fallu quelques heures à Microsoft pour trouver l’origine du problème et déployer un correctif. Mais il y a une bonne nouvelle dans l’affaire : le déploiement du correctif n’a pas nécessité une mise à jour particulière du navigateur, tout s’est fait en coulisses.

Thanks for everyone's patience while we investigated! We believe this to be resolved now. We encourage you to revert your browser settings that you may have changed, and let us know if you are still experiencing any crashes typing into the address bar. https://t.co/Icx2qR3UHM

— Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) July 31, 2020