Riot rompt son contrat de sponsoring avec la cité futuriste Neom située en Arabie Saoudite

Moins d’un jour seulement après avoir annoncé son contrat de sponsoring avec la cité futuriste Neom située en Arabie Saoudite, Riot Games annonce qu’il renonce finalement à ce partenariat avec effet immédiat. Depuis l’annonce du sponsoring, le studio de League of Legends était sous un flot constant de critiques, de nombreux joueurs et personnalités diverses rappelant le sombre historique de l’Arabie Saoudite concernant les abus répétés aux droits humains.

La construction de la cité Neom se serait elle même déroulée dans des conditions largement abusives pour les ouvriers. Neom aurait pu devenir l’un des lieux phares de la prochaine League of Legends European Championship, mais la pression était beaucoup trop forte, au point sans doute que les engagements financiers de l’Arabie Saoudite ne compensaient plus les potentiels dégâts en terme d' »image ». Non content de mettre fin à son contrat de sponsoring, Riot Games annonce dans un communiqué qu’il « réexaminera ses structures internes afin de s’assurer qu’une telle chose ne puisse plus se reproduire ».

Pas vraiment ébranlée par cette défection, les gestionnaires de Neom ont annoncé dans la foulée un partenariat eSport avec CS:GO.