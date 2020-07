Netflix et Téléfoot vont créer une offre foot/films/séries

Téléfoot est une nouvelle chaîne sportive qui diffusera 80% de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu’en 2024 et 100% de la Ligue des champions et Ligue Europa en 2020-2021. Selon L’Équipe, elle s’est associée avec Netflix pour créer un pack ayant pour vocation de contrer Canal+.

Le pack sera proposé à 29,99€/mois avec Téléfoot et un abonnement à Netflix. Seul, l’abonnement à Téléfoot sera 25,90€/mois. Cela signifie que le pack permet d’avoir un compte Netflix pour 4,09€/mois. Un tel compte coûte 11,99€/mois s’il est pris séparément sur le site ou l’application du service de streaming. Autant dire que c’est intéressant pour tous ceux qui aiment le football, les films et les séries.

Il y a quelques éléments à prendre en compte avec ce pack. Il sera seulement proposé en OTT, c’est-à-dire qu’il sera accessible depuis le site ou l’application de Mediapro (le groupe qui détient la chaîne Téléfoot) et non depuis les box des opérateurs. En outre, un engagement d’un an est prévu.

Téléfoot verra le jour le 17 août prochain. Un accord a déjà été signé avec SFR pour la distribution de la chaîne aux clients de l’opérateur. Il faut maintenant attendre le même accord avec Orange, Bouygues Telecom et Free.