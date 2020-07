Firefox 79 est disponible : la liste des nouveautés (et grosse mise à jour sur Android)

Mozilla a proposé la version finale de Firefox 79 sur Windows, macOS et Linux. Il y a aussi une importante mise à jour à destination des utilisateurs avec un smartphone Android.

Sur ordinateur, Firefox 79 est une « petite » mise à jour avec la disponibilité de WebRender pour davantage d’utilisateurs qui ont des puces graphiques Intel et AMD, ce qui permet d’améliorer l’expérience graphique de manière générale. Il y a aussi du changement pour les utilisateurs en Allemagne avec davantage de recommandations venant de Rocket.

Firefox 79 pour Windows, macOS et Linux est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.

Du côté d’Android, c’est une grosse mise à jour pour le coup. La version 79 comprend un an de mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités et une interface revue, notamment avec la possibilité de mettre la barre d’URL en bas de l’écran. Voici les changements communiqués par Mozilla :

Nouveau panneau des onglets

Recherche vocale disponible depuis la barre d’adresse

Icône apparaissant désormais dans la barre d’adresse lorsque le mode de lecture est disponible

Prise en charge de davantage de modules complémentaires

La protection renforcée contre le pistage est réglée sur Stricte par défaut.

Vous pouvez maintenant trier vos identifiants par nom ou par date de dernière utilisation.

Firefox pour Android est disponible gratuitement au téléchargement sur le Play Store. Point important à noter : seulement quelques extensions peuvent être installées avec la mise à jour. Il s’agit de uBlock Origin, Dark Reader, HTTPS Everywhere, Privacy Badger, NoScript Security Suite, Decentraleyes, Search by Image, YouTube High Definition et Privacy Possum.