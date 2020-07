Orange et Google s’associent pour les données, le cloud et l’intelligence artificielle

Orange et Google Cloud annoncent aujourd’hui avoir passé un partenariat stratégique qui porte sur trois domaines : les services de données, l’intelligence artificielle et le cloud.

Google apportera son savoir-faire en matière de technologies avancées dans le cloud, ses outils d’analyse de données et d’intelligence artificielle, ainsi qu’une démarche d’accompagnement à la transformation. Orange mettra à profit son expertise en matière de services technologiques et de communications, ainsi que son infrastructure de réseau international.

Orange dit envisager la création d’une plateforme d’analyse des données et d’apprentissage automatisé de nouvelle génération, s’appuyant sur les technologies de Google. Le partenariat vise en outre à offrir aux clients particuliers et aux entreprises en Europe de nouveaux services cloud localisés au plus près des besoins de traitement, en adressant notamment les usages de la distribution, de gaming et ceux d’autres industries.

Le partenariat tourne aussi autour de la 5G. L’association des forces de Google Cloud et d’Orange permettra d’offrir des solutions d’edge computing flexibles et sécurisées aux marchés du B2B, du Wholesale et du B2C, selon les dires de l’opérateur. D’autre part, Orange et Google Cloud prévoient de créer un laboratoire d’innovation et un centre d’excellence qui favoriseront l’innovation et la croissance.