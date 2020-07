Cuphead : le boss rush référence débarque sur PS4

Quelques heures à peine après être apparu sur les listings du PS Store, le boss rush Cuphead débarque en trombe sur la boutique PlayStation ! Lancé sur Xbox One et PC en 2017, Cuphead est devenu rapidement l’une des « exclusivités consoles » principales de la One. Le portage (solide) sur Switch en 2019 a mis un terme à cette longue exclu, si bien que l’arrivée du titre sur PS4/PS4 Pro apparait finalement assez logique. Pour rappel, Cuphead propose essentiellement un gameplay de type boss rush (succession de combats contre des gros boss) malgré quelques séquences de plateforme et de shoot un peu plus classiques.

La direction artistique est l’un des points forts du jeu : les personnages, les boss, les décors et les animations rappellent avec brio les looney tunes des années 30 et 40. On retrouve même le grain d’image propre à ces vieux cartoons ! Ce très beau titre indé du studio MDHR est donc désormais jouable sur PS4 et l’on regrette seulement que le DLC Cuphead : The Delicious Last Course soit un peu en retard à la fête.