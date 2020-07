Spotify propose des sessions d’écoute entre amis et à distance

Spotify annonce aujourd’hui l’arrivée d’une nouveauté : la possibilité de créer des sessions de groupes pour écouter de la musique à plusieurs (jusqu’à cinq amis), même si les personnes ne sont pas à proximité.

Le système est assez simple : un groupe est créé sur Spotify et la même musique est jouée en même temps chez tous les participants. N’importe qui dans le groupe peut avoir le contrôle de la musique (lecture/pause, changer de morceau, ajouter un morceau dans la file d’attente) et toute décision est appliquée chez l’ensemble des participants. Il n’y a cependant pas de système de messagerie. Il faut passer une application tierce pour converser et se mettre éventuellement d’accord sur les musiques qui vont être jouées.

L’écoute en groupe est réservée aux utilisateurs de Spotify qui ont l’abonnement Premium. Il suffit d’ouvrir le menu Connect et choisir l’option « Commencer une session de groupe ». L’utilisateur obtient un lien qu’il doit envoyer à ses amis, qui devront l’ouvrir pour rejoindre le groupe sur Spotify. L’utilisateur peut aussi partager un QR Code si ses amis sont en mesure de le scanner. À partir de ce moment, n’importe qui peut lancer une musique et elle sera diffusée en simultané chez tout le monde.

Spotify note que les écoutes en groupe sont en bêta pour l’instant et le service de streaming musical promet des améliorations dans le temps.