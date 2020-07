Star Trek: Prodigy : la série animée de Nickelodeon sera diffusée en 2021

Annoncée depuis plus d’un an, la série animée sur Star Trek a désormais un nom, Star Trek Prodigy, un logo, et une période de sortie (à quand le trailer ?). La productrice Heather Kadin a confirmé en outre que la série visait essentiellement les enfants, ce qui n’est pas vraiment une surprise pour un contenu produit sous le label de la chaine Nickelodeon. La série mettra en scène des « adolescents anarchiques qui découvrent un vaisseau Starfleet abandonné et l’utilisent pour chercher l’aventure, le sens et le salut », ce qui en dit à la fois beaucoup et très peu. Il est tout de même un peu dommage que le synopsis (très) général ne fasse aucune mention de la découverte d’autres civilisations et races aliens, alors que Star Trek est l’une des rares séries de S.F réellement orientée vers une approche ouverte et à priori pacifique des relations entre les différentes espèces intergalactiques (même si les méchants aliens sont toujours là).