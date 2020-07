Quick Charge 5 annoncé : 50% de charge en 5 minutes

Qualcomm a présenté aujourd’hui Quick Charge 5, son nouveau système pour la recharge rapide. Comme on peut s’en douter, Quick Charge 5 propose une recharge encore plus rapide que Quick Charge 4.

Deux points principaux sont à retenir avec Quick Charge 5. Le premier est que la technologie propose une puissance pouvant atteindre les 100 W. Le second est le temps de charge. Qualcomm l’assure : il est possible d’avoir 50% d’autonomie avec seulement cinq minutes de charge. Il suffit de 15 minutes pour atteindre les 100%. Qualcomm prend l’exemple d’un smartphone avec une batterie de 4 500 mAh.

Un autre élément intéressant concerne la température. Qualcomm dit que Quick Charge 5 chauffe moins (10°C de moins). Le groupe dit aussi que son nouveau système est 70% plus efficace et quatre fois plus rapide que son prédécesseur.

Cette annonce intervient peu de temps après le chargeur de 125 W d’Oppo. Mais Qualcomm a un avantage non négligeable : Quick Charge 5 est disponible immédiatement pour les constructeurs (tant qu’ils utilisent des smartphones avec les processeurs Snapdragon 865 ou Snapdragon 865+ au minimum), là où Oppo évoque une sortie prochaine. Et bonne nouvelle : Quick Charge 5 est rétrocompatible avec les versions précédentes de Quick Charge.