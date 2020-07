[#Promo] Sosh propose un forfait 60 Go à 13,99€/mois sans limite de durée

Une nouvelle promotion est disponible chez Sosh depuis aujourd’hui. Elle concerne un forfait de 60 Go. Il est maintenant disponible pour 13,99€/mois sans condition de durée.

L’offre comprend les appels, SMS et MMS illimités et un quota Internet de 60 Go en France. Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve les appels, SMS et MMS illimités vers ces zones et vers la France. Le quota Internet tombe à 8 Go par contre. À noter que la Suisse et Andorre ne sont pas compris dans la zone Europe.

Le forfait avec appels/SMS/MMS illimités et 60 Go d’Internet de Sosh se veut sans engagement et le prix est de 13,99€/mois, même après la première année. Il est disponible sur le site de Sosh jusqu’au 24 août en cliquant ici. À noter que le forfait 100 Go est toujours d’actualité à 16,99€/mois en cliquant ici (jusqu’au 6 août). Lui aussi a les appels, SMS et MMS illimités.

En face, SFR RED propose des forfaits sans engagement de 80 Go à 14€/mois et 100 Go à 17€/mois. Ils sont disponibles en cliquant ici. Quant à Bouygues Telecom, le forfait sans engagement 60 Go est à 12,99€/mois et le forfait 100 Go est à 13,99€/mois. Ils sont proposés à cette adresse.