Doom est jouable sur un PC Windows 95 dans Minecraft

Après les vieux Nokia, les calculettes ou encore les fours à micro-ondes, un nouveau challenger de taille vient relever le défi du « peut-on jouer à Doom là dessus? » Un nouveau mod, VM Computer, permet aux joueurs de Minecraft de récupérer des morceaux de satellites afin de construire leur propre ordinateur, sous Windows 95 ou quelques autres OS. Ce mod se base sur Virtual Box, qui permet d’émuler et de faire tourner différentes machines virtuelles. Ainsi, il suffit de placer le bloc correspondant au PC une fois dans Minecraft, pour pouvoir allumer l’ordinateur qui sera basé sur des fichiers ISO.

Et bien entendu, avec de telles possibilités au bout des doigts, la première et seule question véritablement importante a été posée par la communauté : Can it run Doom ? Une réponse a immédiatement été apportée, puisqu’il est effectivement possible de lancer Doom et d’y jouer grâce à la machine Windows 95 virtuelle. Ce n’est bien entendu que le début des expérimentations basées sur ce mod, d’autant plus qu’il est possible de faire tourner plusieurs machines virtuelles et OS différents à la fois.