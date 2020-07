Batman : Arkham City a vendu plus de 12 millions d’exemplaires

Arkham City, une des adaptations en jeu vidéo les plus réussies des univers comics, était un succès pratiquement certain avant même sa sortie. Arrivant après Arkham Asylum, qui a marqué le marché et a été reçu de la plus positive des façons par la critique comme par les joueurs, il semblait en effet difficile de se dire que le studio allait rater cette suite. Cependant, mis à part quelques fuites en 2012, on avait assez peu de chiffres pour illustrer ce succès. C’est désormais chose faite grâce à @bogorad222, un utilisateur Twitter qui est allé creuser pour trouver des statistiques plus détaillées.

C’est le profil LinkedIn du franchise marketing manager d’Arkham City pour Warner Bros qui est cité : le titre aurait ainsi vendu 12.5 millions d’exemplaires, pour des revenus globaux estimés au dessus des 600 millions de dollars, ce qui n’est pas rien, même pour une aussi grosse licence. Un tel succès critique et commercial pointe donc clairement vers de nouveaux jeux après le terrible Arkham Knight. Pour ceux qui aiment ce genre de chiffres, n’hésitez pas à visiter la page Twitter, qui regorge d’informations de ce genre.