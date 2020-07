Ghost of Tsushima signe le meilleur lancement d’une nouvelle licence PlayStation

Qu’on que l’on puise penser des toutes dernières exclusivités PlayStation (polémiques enflammées sur TLoU2 et avis pas toujours ultra enthousiastes sur Ghost of Tsushima), force est de constater que Sony reste une formidable machine à vendre des jeux. Sony Interactive Entertainment vient ainsi d’annoncer que Ghost of Tsushima, l’« Assassin’s Creeds-like » situé dans le Japon féodal, s’est écoulé à plus de 2,4 millions d’exemplaires en à peine 3 jours, ce qui est un record pour une nouvelle licence exclusive PlayStation. Ghost of Tsushima a littéralement explosé l’ancien record détenu par Horizon Zero Dawn et ses 2,6 millions d’exemplaires vendus en 2 semaines. Sony termine donc la gen actuelle sur deux énormes succès commerciaux (TLoU2 s’est déjà écoulé à plus de 5 millions d’exemplaires), et confirme ainsi son statut de grand « favori » dans la course à la next-gen. La barre est haute pour les Microsoft Studios…