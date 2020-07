TikTok va payer les créateurs de contenus et débloque 200 millions de dollars

TikTok ne cesse de grandir et les créateurs de contenus sont de plus en plus nombreux. Mais comment les motiver à rester ? En les rémunérant. Le réseau social annonce la création d’un fonds doté de 200 millions de dollars pour la rémunération, avec ce montant qui augmentera dans le temps.

Ce fonds distribuera bientôt des sommes à des créateurs. Pour postuler, ils devront être âgés de 18 ans et plus, avoir un nombre minimum d’abonnés à leur profil et poster régulièrement des vidéos qui respectent le règlement de la plateforme. « Nos créateurs pourront générer des revenus additionnels qui récompenseront le soin et la passion qu’ils mettent dans la création de liens originaux avec leur public », a indiqué TikTok.

Le réseau social n’a pas précisé combien de personnes vont être éligibles ni combien d’argent elles vont recevoir. Mais cette décision devrait l’aider à renforcer les liens avec les créateurs dont la renommée dépasse désormais l’application. Nombre d’entre eux ont signé des partenariats publicitaires et se sont retrouvés sur des couvertures de magazines.

Que se passe-t-il en face ? YouTube permet déjà d’être rémunéré avec l’affichage de publicités sur les vidéos. Il y a aussi des vidéos sponsorisées. Sur Instagram, Facebook ou Twitter, la rémunération se fait essentiellement avec des publications sponsorisées.