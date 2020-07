[#Promo] Forfait B&You 100 Go à 13,99€/mois sans engagement

Bouygues Telecom propose une nouvelle offre avec un forfait B&You sans engagement. C’est un forfait 100 Go pour 13,99€/mois seulement. Il rejoint les offres 100 Mo et 60 Go existantes.

Dans le détail, le forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités et un quota Internet mensuel de 100 Go en France métropolitaine. On peut aussi utiliser son forfait en Europe et dans les DOM avec là aussi les appels, SMS et MMS illimités. Le quota Internet à l’étranger est de 10 Go par contre. Et bonus intéressant : Spotify Premium est offert pendant trois mois. Spotify Premium permet de retirer la publicité sur Spotify, avoir une meilleure qualité sonore et plus encore. Spotify Premium coûte normalement 9,99€/mois pour une personne, 12,99€/mois pour les couples ou 14,99€/mois pour les familles.

Le forfait B&You de 100 Go est proposé au prix de 13,99€/mois sans engagement et sans limite de durée. L’offre est disponible jusqu’au 29 juillet sur le site de Bouygues Telecom en cliquant ici.

À noter qu’il y a aussi un forfait 100 Mo à 4,99€/mois et un forfait 60 Go qui est disponible au prix de 12,99€/mois. Il peut être intéressant d’ajouter un euro par mois pour avoir l’offre 100 Go. Les deux offres sont disponibles en cliquant ici.