Les films et séries qui arrivent sur Netflix en août 2020

Voici la liste des meilleurs films et séries qui rejoignent la plateforme de streaming (pour la France) en aout 2020 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

LE LABO DE FELIPE

Date : 04/08/2020

Synopsis : Une série d’émissions télévisées présentée par Felipe Castanhari sur de grandes questions scientifiques et historiques.

THE RAIN (SAISON 3)

Date : 06/08/2020

Synopsis : Des années après que la pluie a décimé la population scandinave, Simone et Rasmus s’opposent maintenant radicalement sur la façon de sauver l’humanité.

ALTA MAR (SAISON 3)

Date : 07/08/2020

Synopsis : Le Bárbara de Braganza quitte l’Argentine en direction du Mexique avec, à son bord, un virus mortel et son possesseur… qu’Eva et d’autres tentent d’empêcher de nuire.

SELLING SUNSET (SAISON 3)

Date : 07/08/2020

Synopsis : Il y a du changement en perspective pour l’équipe de l’Oppenheim Group avec une vente importante, des envies de reconversion et une rupture amoureuse très « people ».

SING ON ! ALLEMAGNE

Date : 07/08/2020

Synopsis : Dans ce karaoké très compétitif organisé par Palina Rojinski, les candidats doivent vraiment chanter juste pour avoir une chance de gagner jusqu’à 30 000 euros.

LA VIE DISCRÈTE DES PETITES BÊTES

Date : 07/08/2020

Synopsis : Cette série documentaire filmée aux États-Unis nous fait découvrir la vie fascinante des petites bêtes et leur lutte acharnée pour survivre dans des mondes insoupçonnés.

C’EST DU G TEAU : MEXIQUE : SAISON 2

Date : 07/08/2020

Synopsis : Des pâtissiers amateurs recréent des gâteaux en forme d’extraterrestres ou d’Elvis Presley en tentant d’éviter le fiasco pour remporter le gros lot.

INTERCOMEDIES : UN ÉVÈNEMENT SPORTIF

Date : 10/08/2020

Synopsis : Les univers s’entrechoquent lors de cet événement spécial issu de quatre séries comiques mêlant visages connus, apparitions surprise et esprit de compétition.

GREENLEAF (SAISON 5)

Date : 12/08/2020

Synopsis : Dans leur combat contre Espoir & Harmonie alors que le Calvaire est sur le point d’être détruit, les Greenleaf cherchent à avancer et à oublier les querelles du passé.

TEENAGE BOUNTY HUNTERS

Date : 14/08/2020

Synopsis : Après être tombées sur un fugitif dans leur lycée chrétien, des jumelles font alliance avec un vieux chasseur de primes pour régler leur compte aux délinquants d’Atlanta.

3% (SAISON 4)

Date : 14/08/2020

Synopsis : Ce thriller dystopique revient pour une nouvelle saison.

DIRTY JOHN : BETTY BRODERICK

Date : 14/08/2020

Synopsis : Betty Broderick, une Californienne mondaine, quitte son mari infidèle et perd les pédales pendant une procédure de divorce éprouvante. Inspiré d’un crime réel.

LE GRAND BRAQUAGE

Date : 14/08/2020

Synopsis : Inspiré du casse de 33 millions de dollars US commis en 1994 à la banque centrale de Colombie, et qui a fait chavirer le pays. Avec Andrés Parra et Christian Tappan.

GLOW UP (SAISON 2)

Date : 14/08/2020

Synopsis : De nouveaux candidats doivent faire preuve de la meilleure technique et d’une créativité hors pair pour devenir le prochain grand nom du maquillage britannique.

RITA (SAISON 5)

Date : 15/08/2020

Synopsis : La gestion de l’école met à rude épreuve la relation de Hjørdis avec Rita et Uffe. Un ex-flirt de Rita réapparaît. Le cœur brisé, Jeppe retourne chez lui.

LES RÈGLES D’OR DE LA FAMILLE DEMARCUS

Date : 19/08/2020

Synopsis : Jay DeMarcus, des Rascal Flatts, et sa femme Allison, une ancienne miss, font partie des couples du gotha de Nashville, mais en privé, la vie n’est pas aussi rose.

BIOHACKERS

Date : 20/08/2020

Synopsis : Inscrite en médecine pour se rapprocher d’un professeur qu’elle pense impliqué dans sa propre tragédie familiale, Mia se retrouve plongée dans l’univers du biohacking.

HOOPS

Date : 21/08/2020

Synopsis : Un entraîneur de basket rêve de mener son équipe de lycéens au sommet, mais il n’est pas tendre avec ses joueurs au talent plus que discutable. Bonne chance !

LES MECANOS DE RUST VALLEY (SAISON 3)

Date : 21/08/2020

Synopsis : Mike ne peut pas s’empêcher d’acheter des voitures à restaurer, Avery et Connor vont dans la capitale de l’automobile, et Cassidy met la gomme sur son projet personnel.

LUCIFER (SAISON 5)

Date : 21/08/2020

Synopsis : Lucifer fait un come-back retentissant, Chloe songe à l’amour, Ella trouve enfin chaussure à son pied, et Amenadiel essaie de trouver ses marques.

TRINKETS (SAISON 2)

Date : 25/08/2020

Synopsis : Les ados cleptomanes reviennent pour une nouvelle saison.

LA VENGANZA DE ANALÍA

Date : 26/08/2020

Synopsis : Analia Guerrero est déterminée à se venger du responsable du meurtre de sa mère, un célèbre politicien corrompu candidat à la présidence de la Colombie.

MILLION DOLLAR BEACH HOUSE

Date : 26/08/2020

Synopsis : Visitez les demeures luxueuses des plus grands noms du monde des affaires et du show-business dans les célèbres Hamptons.

COBRA KAI : SAISON 1-2

Date : 28/08/2020

Synopsis : Trente ans après le tournoi de karaté de 1984, la rivalité entre Johnny et Daniel est ravivée. Ralph Macchio et William Zabka reprennent leurs rôles.

I AM A KILLER : APRES LA PRISON

Date : 28/08/2020

Synopsis : Un tueur de sang-froid condamné à mort pour un meurtre atroce il y a presque 30 ans peut-il se réinsérer dans une société qu’il connaît à peine ?

FILMS

UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT : KIMMY CONTRE LE REVEREND

Date : 05/08/2020

Synopsis : Dans ce programme interactif, Kimmy se marie ! Mais elle doit d’abord déjouer le complot diabolique du révérend. La suite est entre vos mains…

WORK IT

Date : 07/08/2020

Synopsis : Quinn (Sabrina Carpenter), une étudiante de 18 ans brillante mais un peu maladroite, tente de remporter un concours de danse pour intégrer l’université de ses rêves.

BERLIN, BERLIN : POUR L’AMOUR DE LOLA :

Date : 07/08/2020

Synopsis : Dans ce film adapté de la série, Lola a tourné la page et s’apprête à épouser Hart, mais c’est sans compter sur le retour de Sven, son ex-petit ami.

PROJECT POWER

Date : 14/08/2020

Synopsis : À La Nouvelle-Orléans, un ancien soldat, une ado et un flic se retrouvent sur la piste d’une dangereuse nouvelle pilule donnant des super-pouvoirs temporaires.

QUI A PEUR DES MONSTRES ?

Date : 14/08/2020

Synopsis : Gamer passionné et véritable tire-au-flanc, Reid s’apprête à découvrir les affres du baby-sitting !

GURU-GURU GOKIL

Date : 17/08/2020

Synopsis : Un groupe hétéroclite de professeurs et d’élèves fait équipe pour récupérer l’argent qu’un dangereux gangster leur a volé.

LES CRIMES QUI NOUS LIENT

Date : 19/08/2020

Synopsis : Alicia est une mère désespérée et prête à tout pour empêcher que son fils ne se retrouve derrière les barreaux pour avoir tenté d’assassiner son ex-femme.

FORCES OBSCURES

Date : 21/08/2020

Synopsis : Un criminel en cavale se réfugie dans un mystérieux hôtel et s’aperçoit vite que les autres clients ne sont pas humains.

LA NUIT OU ON A SAUVÉ MAMAN

Date : 21/08/2020

Synopsis : Lorsque leur mère, une ex-voleuse placée sous protection, est enlevée pour remplir une dernière mission, ses enfants se lancent à sa rescousse.

SANTANA

Date : 28/08/2020

Synopsis : Deux frères, l’un agent de la lutte antidrogue, l’autre général de l’armée, apprennent l’identité du malfrat qui a tué leurs parents lorsqu’ils étaient jeunes.

ORIGINES SECRÈTES

Date : 28/08/2020

Synopsis : Deux flics (Javier Rey, Antonio Resines) se joignent à des fans de comics et de cosplay (Brays Efe, Verónica Echegui) pour démasquer un meurtrier amateur de super-héros.

ALL TOGETHER NOW

Date : 28/08/2020

Synopsis : Amber voit toujours les choses du bon côté, jusqu’à ce qu’une tragédie chamboule son optimisme et ses rêves. Saura-t-elle garder espoir ?

DOCUMENTAIRES

CONNECTED

Date : 02/08/2020

Synopsis : Le journaliste scientifique Latif Nasser étudie les façons fascinantes et complexes dont nous sommes connectés les uns aux autres, au monde et à l’univers en général.

LES ÉTATS-UNIS, TERRE D’IMMIGRATION

Date : 03/08/2020

Synopsis : Cette série documentaire apporte un éclairage unique et nuancé sur les dysfonctionnements du système d’immigration américain.

WORLD’S MOST WANTED

Date : 05/08/2020

Synopsis : Ce docu-série présente les criminels en liberté les plus recherchés malgré les promesses de récompense et le déroulement d’enquêtes internationales.

ANELKA : L’INCOMPRIS

Date : 05/08/2020

Synopsis : Intolérable, incomparable ou les deux ? Ce documentaire examine en profondeur l’héritage controversé du célèbre joueur de foot Nicolas Anelka.

L’INDUSTRIE DU BIEN-ÊTRE : POTIONS ET POISONS

Date : 12/08/2020

Synopsis : Ce docu-série nous fait découvrir les dessous du secteur très lucratif du bien-être, qui promet santé et guérison. Mais les résultats sont-ils au rendez-vous ?

HIGH SCORE : L’ GE D’OR DU GAMING

Date : 19/08/2020

Synopsis : Cette série documentaire s’intéresse à l’âge d’or actuel du gaming mêlant compétition, innovation et passion sans borne pour les jeux.

L’HOMME QUI VOULAIT CONTACTER LES EXTRATERRESTRES

Date : 20/08/2020

Synopsis : Un génie de l’électronique menant une existence solitaire émet des fréquences radio dans l’espace à la recherche de signes d’une civilisation extraterrestre.

COMME DES PHOENIX : L’ESPRIT PARALYMPIQUE

Date : 26/08/2020

Synopsis : Ce film retraçant l’extraordinaire histoire des Jeux paralympiques pourrait changer la perception du handicap, de la diversité et du potentiel humain dans le monde.

FILMS ET SÉRIES POUR LES ENFANTS

LA NOUVELLE CLASSE DES SUPER MINI MONSTRES

Date : 01/08/2020

Synopsis : De nouveaux amis pour de nouvelles aventures ! Les Super mini monstres accueillent de nouveaux camarades à l’école. Dites bonjour à Olive, Rocky, Sami et Zane !

TUT TUT CORY BOLIDE : LA COLO

Date : 04/08/2020

Synopsis : Cory passe l’été en colo avec son meilleur ami Freddie. Mais comme celui-ci est venu avec sa cousine Rosie, la jalousie commence à s’installer.

MALIBU RESCUE : UNE NOUVELLE VAGUE

Date : 04/08/2020

Synopsis : Comme l’été revient à Malibu, nos Limandes favorites retrouvent leur plage pour accueillir la compétition internationale de sauveteurs junior, et y participer au débotté.