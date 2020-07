Samsung annonce le Galaxy Z Flip 5G : support de la 5G et Snapdragon 865+

Samsung annonce aujourd’hui le Galaxy Z Flip 5G, qui n’est autre qu’une révision du Galaxy Z Flip sorti en début d’année. Comme on peut s’en douter au vu du nom, la principale nouveauté du smartphone est le support de la 5G.

La 5G proposée ici est la 5G « classique » sous les 6 GHz et non la 5G avec les ondes millimétriques (qui est plus rapide, mais couvre moins bien). Mais la 5G n’est pas le seul argument de vente. Samsung en a aussi profité pour améliorer les performances en mettant le processeur Snapdragon 865+ de Qualcomm, là où le Galaxy Z Flip d’origine embarquait le Snapdragon 855+.

Le design du smartphone ne bouge pas entre la variante 4G et la variante 5G, les composants restent identiques également. En revanche, le Galaxy Z Flip 5G se décline en deux nouveaux coloris : gris (Mystic Grey) et bronze (Mystic Bronze). Enfin, Samsung évoque une amélioration du Flex Mode : en réalisant une double pression sur la partie contrôle de l’écran, il est possible de basculer rapidement la fenêtre de prévisualisation de la moitié supérieure à la moitié inférieure de l’écran et inversement.

Le Galaxy Z Flip 5G sera disponible à l’achat à partir du 7 août. Le prix en Europe n’est pas encore dévoilé, mais Samsung dit que le prix aux États-Unis sera de 1 449,99 dollars. C’est 70 dollars de plus que la variante 4G.