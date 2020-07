Il y a 51 ans, le premier pas de l’homme sur la Lune (en vidéo 4K!)

Nous sommes le 21 juillet 1969 pour les européens, le 20 juillet pour les américains. En cette journée désormais historique, Neil Armstrong va devenir le tout premier homme à fouler le sol lunaire, le premier aussi à marcher sur un autre objet céleste que la planète Terre. Une vidéo bien connue retrace les moments qui ont précédé et qui ont suivi ce premier pas éternel, une vidéo, qui, grâce au miracle du machine learning, peut désormais être visible en 4K. Certes, la séquence inoubliable a déjà 2 ans, mais en cette quasi journée anniversaire, on ne fera pas la fine bouche. Les voix que l’on entend sont celles de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin et si l’on prête bien l’oreille (à 4 minutes et 2 secondes sur la vidéo), on entendra bien sûr la fameuse phrase de Neil Armstrong passée à la postérité (qu’on ne vous fera pas l’injure de répéter ici pour la milliardième fois).