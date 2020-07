Star Trek : une réplique fonctionnelle du Tricordeur bientôt en vente

C’est un peu un fantasme de geek qui se réalise. La société The Wand Company vient d’annoncer le développement d’une réplique fonctionnelle du fameux Tricordeur de la série Star Trek ! Outil d’analyse des environnements « extra-terrestre », le tricordeur passe donc d’objet culte de la S.F à celui de gadget pour trekkies énamourés, ce qui est en soi une preuve de la rapidité des évolutions technologiques et scientifiques : la technologie présente dans la S.F des années 70-80 est souvent égalée voire dépassée par la hich-tech contemporaine. Le tricordeur de The Wand Company sera donc capable de scanner des fréquences, d’enregistrer des sons à peine audibles, voire même de mesurer certains composants de l’environnement proche. L’appareil multi-fonctions sera disponible à la vente à l’été 2021 au tarif de 250 dollars (on ne sait pas encore s’il sera distribué en France). Ce n’est certes pas donné, mais hé, il s’agit tout de même d’un véritable tricordeur !