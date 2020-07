La Freebox v9 arrivera « dans plusieurs années », dit Xavier Niel

Sans surprise, il faudra patienter un petit moment avant de découvrir la Freebox v9. La Freebox Pop, qui est la Freebox v8, est récente et le modèle qui va lui succéder arrivera « dans plusieurs années », a déclaré Xavier Niel, le patron de Free.

« On va essayer déjà de bien s’occuper de [la Freebox Pop], bien s’occuper de notre bébé. Mais on a toujours en tête ce qu’on a envie de faire après, comment on a envie de le faire. Et si vous réécoutez tout ce qu’on a dit aujourd’hui, vous verrez qu’il y a déjà sur ce sujet-là plusieurs pistes qui ont été évoquées », a indiqué Xavier Niel à Univers Freebox. L’une des pistes est très probablement l’usage du Wi-Fi 6E, une amélioration du Wi-Fi 6 qui proposera toujours plus de débit. Pour rappel, la Freebox Pop embarque du Wi-Fi 5 et non du Wi-Fi 6.

Xavier Niel est tout cas formel : « on sait où on veut aller, on sait comment on veut y aller ». Il admet que la Freebox v9 est encore au début de la phase de développement avec Free qui va commencer à commander des composants pour faire des premiers tests, dont des composants qui ne sont pas encore sortis dans le commerce.

Free propose en ce moment cinq offres Freebox : Freebox Delta, Freebox Delta, Freebox Pop, Freebox Révolution et Freebox Révolution.