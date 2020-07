Spotify ajoute le support des podcasts vidéo

Spotify propose déjà les podcasts au format audio. Aujourd’hui, la plateforme annonce l’arrivée des podcasts au format vidéo. C’est disponible dans tous les pays où les podcasts sont déjà disponibles, dont en France.

« Les podcasts vidéo s’appuient sur notre expérience audio existante et l’améliorent, en permettant aux utilisateurs des versions gratuite et Premium de se connecter plus profondément à leurs podcasts préférés avec du contenu vidéo », indique Spotify. Les premiers podcasts vidéo sont Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay et The Rooster Teeth Podcast. D’autres arriveront au fil du temps.

Pour commencer à regarder un podcast vidéo, les utilisateurs doivent simplement appuyer sur la touche « Lecture » depuis l’application Spotify sur ordinateur ou mobile. Tout podcast pris en charge sera automatiquement lu et synchronisé avec le flux audio. Les utilisateurs pourront toujours télécharger le podcast audio pour l’écouter en déplacement, et l’audio du podcast vidéo sera toujours diffusée si l’utilisateur change d’application ou éteint l’écran de son smartphone.

« Cette nouvelle fonctionnalité permet à des créateurs sélectionnés d’apporter des contenus audio et vidéo à Spotify, leur permettant ainsi d’établir un lien plus significatif avec leurs auditeurs, d’élargir l’audience et d’approfondir l’engagement du public. C’est une façon d’enrichir l’expérience audio, tant pour les fans que pour les créateurs », estime Spotify.