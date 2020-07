Netflix récupère les droits de diffusion de Bob l’éponge, éponge en eaux troubles

Bob l’éponge, éponge en eaux troubles ne sortira pas en salles comme cela était initialement prévu. Covid oblige, le film d’animation débarquera directement en VoD puis sur le service CBS All Access en début d’année prochaine. Bonne nouvelle pour le public non-américain, Netflix vient tout juste de racheter les droits de diffusion du film pour assurer sa diffusion à l’international. Bob l’éponge, éponge en eaux troubles ne sera visible sur Netflix qu’en 2021, alors même que le métrage est largement prêt à être diffusé (la sortie en salles était fixée initialement au 29 juillet 2020). Visiblement, l’accord de diffusion déjà passé avec CBS empêche un lancement plus rapide sur la plateforme de SVoD… Rappelons que les deux premiers films Bob l’éponge ont rapporté dans le monde près de 500 millions de dollars. Le troisième opus de la franchise se sera sans doute négocié beaucoup moins cher auprès de CBS All Access et Netflix.