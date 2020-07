PS5 : Spider-Man Miles Morales sera jouable en 4K/60 FPS… en option

Spider-Man: Miles Morales, le nouveau jeu d’Insomiac Games prévu sur PlayStation 5 pour la fin de l’année, pourra être joué en 4K avec 60 images par seconde. L’annonce a été faite par le studio aujourd’hui sur Twitter.

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKL

— Insomniac Games (@insomniacgames) July 20, 2020