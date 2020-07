Europe : TikTok supprime 29 000 vidéos liées au coronavirus et à la désinformation

TikTok continue de serrer les boulons au sujet des contenus postés par les utilisateurs. La plateforme en ligne a annoncé avoir supprimé environ 29 000 vidéos en Europe qui traitaient du coronavirus pour non-respect des règles. De la désinformation était également de la partie.

« Sur la base de notre analyse, notre conclusion générale est que nous avons constaté de faibles niveaux de contenu qui ont violé nos règles communautaires relatives au Covid-19 en Europe », indique Théo Bertram, le directeur européen de TikTok chargé des relations gouvernementales et des politiques publiques. « Le nombre total de vidéos liées au Covid-19 et le nombre total de vidéos qui ont violé nos politiques a atteint un pic en mars 2020, a diminué en avril 2020 et a chuté de manière significative en mai et juin 2020 », précise le responsable.

D’autre part, TikTok fait savoir que 3 000 des 29 000 vidéos supprimées contenaient des informations médicales erronées.

Récemment, TikTok a annoncé avoir supprimé 49 millions de vidéos dans les six derniers mois de l’année 2019 pour avoir enfreint ses règles, et ce dans le monde entier. Les 49 millions de vidéos ne sont pas forcément liées au coronavirus. Le réseau social a précisé que 89,4% des vidéos ont été retirées avant même d’avoir été vues une seule fois.