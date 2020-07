TikTok : 49 millions de vidéos supprimées en quelques mois pour violation de contenus

TikTok compte des centaines de millions d’utilisateurs et nettement plus de vidéos. Il n’est pas toujours simple de s’occuper de la modération, mais le réseau social veut prouver qu’il se penche sérieusement sur ce cas.

La plateforme annonce avoir supprimé plus de 49 millions de vidéos dans les six derniers mois de l’année 2019. Les vidéos en question ont enfreint les règles de TikTok, d’où le retrait. Mais TikTok veut rassurer en disant que ce contenu n’a représenté que 1% des vidéos disponibles. L’entreprise dit que le quart des vidéos supprimées (25,5 %) contenait de la nudité ou des actes sexuels, tandis qu’un autre quart d’entre elles (24,8 %) violait ses règles de protection de la jeunesse.

TikTok précise que 89,4% des vidéos ont été retirées avant même d’avoir été vues une seule fois. Il n’est par contre pas précisé combien de vidéos ont été retirées à la suite d’une intervention humaine. Chez Facebook et les autres réseaux sociaux, c’est surtout l’intelligence artificielle qui repère les vidéos problématiques et les supprime.

En outre, TikTok dit avoir reçu 500 demandes légales d’information de 26 gouvernements ou autorités, toujours au second semestre de 2019. C’est en hausse de 66% par rapport à la même période un an plus tôt. L’Inde a représenté les deux tiers des demandes. TikTok dit que les informations demandées ont été partagées dans 90% des cas.