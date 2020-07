Le OnePlus Nord aura certaines apps de Google plutôt que celles de OnePlus

Le OnePlus Nord n’est plus très loin. Le nouveau smartphone milieu de gamme de OnePlus sera présenté officiellement le 21 juillet, mais cela n’empêche pas OnePlus de continuer à partager quelques éléments avant la présentation.

Aujourd’hui, la marque s’attarde sur l’expérience utilisateur et plus particulièrement sur les applications. Android dispose de ses propres applications (créées par Google) pour les usages principaux (téléphone, Internet, messages, etc), mais cela n’empêche pas la plupart des constructeurs de proposer leurs propres versions aux utilisateurs.

OnePlus fait savoir que le OnePlus Nord embarquera les applications Téléphone et Messages de Google, ainsi que Duo. Cette dernière n’est pas une surprise parce que Google demande aux constructeurs de smartphones de l’installer par défaut, et ce depuis un petit moment maintenant.

Pourquoi les versions de Google pour Téléphone et Messages au lieu des versions de OnePlus ? La marque fait comprendre que les versions de Google sont meilleures que les siennes, tout simplement. Pas besoin de chercher plus loin.

Pour rappel, le OnePlus Nord aura un écran OLED de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le processeur Snapdragon 765G, jusqu’à 12 Go de RAM et trois capteurs photo à l’arrière (principal de 48 mégapixels, grand-angle de 8 mégapixels et profondeur de 5 mégapixels).