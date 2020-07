Netflix prépare un blockbuster d’espions avec Ryan Gosling et Chris Evans

Netflix n’a clairement plus peur d’être ambitieux. C’est ce qu’implique la dernière annonce de la plateforme de streaming, qui vient de déclarer que le travail sur son film le plus cher, un thriller d’espionnage avec Ryan Gosling et Chris Evans, vient de commencer. Et avec un budget à 200 millions de dollars, il s’agit en effet d’un nouveau record pour l’entreprise, qui n’a pas peur de miser gros et de faire les bonnes embauches : The Grey Man sera réalisé par les frères Russo, dont le dernier film Avengers : Endgame est tout simplement devenu l’oeuvre du genre la plus lucrative jamais faite.

Basé sur la série de romans du même nom, écrite par Mark Greaney, on voit bien que Netflix souhaite passer à la prochaine phase de son plan, en lançant son propre univers cinématographique centré sur les aventures des espions, à la James Bond. La plateforme est décidée à mettre les bouchées doubles en ce qui concerne la création de nouvelles licences, qui est plus que jamais au centre de sa politique. Aucune date n’a encore été communiquée quant au lancement du film, mais on sait que la production devrait commencer au début de l’année prochaine.