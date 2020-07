20 ans après sa sortie, Worms : Armageddon a droit à une mise à jour

A une époque du jeu vidéo et des franchises aux sorties annuelles, il est de plus en plus rare que la durée de vie et de support d’un titre dépasse quelques années, à quelques exceptions près. Et Worms : Armageddon est une belle exception, puisque le jeu est sorti en 1999, il y a plus de 20 ans, et vient pourtant de recevoir une mise à jour surprise dans la plus grande discrétion. Il s’agit de plus d’une addition majeure au jeu, puisque le patch vient appliquer 370 correctifs, changer 45 fonctionnalités, et ajoute tout simplement 61 nouveautés.

On compte notamment beaucoup plus d’options pour configurer le déroulement des matchs, sans oublier l’intégration de RubberWorm, un mod extrêmement populaire installé par les joueurs souhaitant modifier la physique du titre. Le studio a également profité de l’occasion pour travailler sur le moteur du jeu et fluidifier les animations. Enfin, il est désormais possible de jouer en mode fenêtré. Malgré tous ces changements, Team17 affirme que Worms : Armageddon est toujours compatible avec les plus vieux OS, jusqu’à Windows 95. Le timing de cette mise à jour n’est pas anodin, puisque la premier jeu Worms fête ses 25 ans, et que les développeurs ont prévu de sortir cette année Worms Rumble, premier titre de la série en temps réel.