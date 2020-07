World Emoji Day : les emojis les plus utilisés en 2020

3 304, c’est le nombre officiel d’emojis recensés en 2020. Véritable code de langage, ils se suffisent bien souvent à eux mêmes pour raconter une histoire. Que l’on souhaite lever une ambiguïté ou exprimer ce que les mots ne peuvent dire, les emojis sont désormais incontournables !

À l’occasion du World Emoji Day, happn, l’un des leaders des applications de rencontres, a étudié les profils de ses utilisateurs aux quatre coins du monde, afin de mieux comprendre l’usage de ces « signaux » : l’application constate qu’une description sur 3 contient au moins un emoji ! Preuve, que ces symboles ont pris une place très importante dans la culture digitale.

Alors, quels sont les emojis les plus utilisés dans le monde sur happn ? Les plus plébiscités par les hommes et femmes ? Réponses dans l’infographie ci-dessous !