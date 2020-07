La NASA repousse de plusieurs mois le lancement du télescope spatial James Webb

C’était malheureusement prévisible : la NASA a confirmé hier que le lancement du grand télescope spatial James Webb était reporté au 31 octobre 2021 en lieu et place du mois de mars de la même année. Sans surprise, on apprend donc que la pandémie de COVID-19 a engendré d’énormes soucis d’organisation des équipes d’ingénieurs. Malgré ces conditions extrêmement défavorables, Thomas Zurbuchen, le directeur scientifique de la NASA, affirme que les préparatifs sont toujours en cours :« Webb est l’observatoire spatial le plus complexe du monde et notre plus grande priorité scientifique, nous avons travaillé d’arrache-pied pour continuer à avancer pendant la pandémie ».

Le télescope spatial sera donc lancé le 31 octobre 2021 par une fusée Ariane 5 depuis la base spatiale de Kourou en Guyane. James Webb sera ensuite placé en orbite autour du soleil à environ 1,5 km de la Terre, une orbite à partir de laquelle il déploiera son immense miroir principal de 6,5 mètres de diamètre, de quoi dénicher les traces des galaxies et étoiles les plus lointaines.