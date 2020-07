Flight Simulator : le jeu sera aussi disponible en version physique 10 DVDs !

Le vénérable Flight Simulator reprend service sur PC le 18 août prochain, et une fois n’est pas coutume, les européens auront droit à une version un peu spéciale du jeu, disponible sur 10 DVDs ! Microsoft a en effet signé un deal avec l’éditeur Aerosoft pour la distribution de ce coffret 10 DVDs comprenant environ 90 Go d’assets du jeu, de textures et de modèles 3D. Les éditions étendues (avec plus ou moins de contenu additionnel, comme des aéroports supplémentaires, etc.) seront elles-aussi disponibles sur 10 DVDs. On rappellera aux plus jeunes de nos lecteurs que les éditions physiques multi-DVDs ou multi-disquettes n’étaient pas si rares… il y a de nombreuses années. Ainsi, certains jeux de mon Amiga tenaient sur 5,6 voire 11 disquettes (Chuck’s Revenge) ! Les joueurs PC européens qui ne disposent pas d’une connexion internet solide pourront donc tout de même jouer à Flight Simulator sans devoir attendre des heures et des heures de téléchargement. Merci Aerosoft !