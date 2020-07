Dash Cart : Amazon lance un chariot intelligent pour faire les courses sans passer à la caisse

Amazon propose déjà Amazon Go, ses magasins où les clients prennent les produits sur les étagères et s’en vont sans passer par une caisse parce que tout un processus est en place pour détecter les aliments pris. Voilà maintenant Dash Cart, qui n’est autre qu’un chariot intelligent.

Le Dash Cart, qui utilise des capteurs et des caméras, va faire ses débuts dans une épicerie Amazon qui doit ouvrir ses portes à Woodlands Hills près de Los Angeles vers la fin de l’année. « C’est un chariot intelligent qui rend très rapides les courses en permettant d’éviter de faire la queue à la caisse », explique Amazon. « Quand vous avez fini vos courses, vous sortez simplement par la voie consacrée à Amazon Dash Cart et la facture vous est envoyée par e-mail », ajoute le commerçant.

Les capteurs et les caméras du chariot intelligent savent reconnaître les produits qui ont été placés par l’acheteur, ainsi que la quantité. Une balance est également présente pour peser les fruits et légumes par exemple. En outre, le Dash Cart embarque un écran tactile pour que l’acheteur puisse tout vérifier en temps réel. L’acheteur peut aussi scanner manuellement un produit s’il n’est pas reconnu par le Dash Cart automatiquement, tout comme il peut entrer d’éventuels bons de réduction.

La technologie est encore récente, tout n’est donc pas parfait. Le Dash Cart tel qu’il existe est limité au niveau de la quantité de produits qu’il peut gérer. Mais on se doute qu’Amazon va l’améliorer pour retirer cette contrainte. Il sera en tout cas intéressant de voir si des enseignes comme Auchan, Carrefour ou Casino pourraient être intéressées par un tel système à terme. Il est certain que les caissiers et caissières ne vont pas du tout apprécier.