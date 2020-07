Spotify lance les classements de podcasts

Depuis quelques années maintenant, Spotify a revu sa politique pour la centrer autour des podcasts, qui sont également le produit majeur que souhaite proposer la firme. C’est pourquoi de nombreux investissements ont été effectués récemment, que ce soit pour sécuriser du nouveau contenu à présenter, ou pour mieux mettre en valeur ledit contenu. C’est cette dernière catégorie qui est à l’honneur aujourd’hui, puisque l’application propose désormais pour ses utilisateurs aux USA, au Royaume-Uni, au Mexique, au Brésil, en Allemagne, en Suède et en Australie un outil qui devrait s’avérer utile : un classement des podcasts.

Cette nouveauté permet d’attribuer des rangs aux différentes émissions selon leur popularité et leurs thèmes, et a pour noms Top Podcasts et Trending Poscasts. Le premier va garder un oeil sur « les podcasts les plus populaires globalement » en se basant sur les chiffres d’écoute récents, tandis que le second va classer son contenu avec des algorithmes supposés faciliter « la découverte de shows nouvellement lancés ». Ces classements seront disponibles pour chaque catégorie de podcast, mais aussi pour les créateurs de contenu : l’entreprise leur fournira en effet les outils pour qu’ils soient informés dans le cas où un de leurs produits finirait classé, ce qui leur donnera un argument de plus pour mettre en avant leur travail sur les plateformes sociales.