Samsung veut lancer la 6G dès 2028

On entend beaucoup parler de la 5G, mais Samsung pense déjà à l’avenir et évoque la 6G. Pour le groupe coréen, la technologie qui va succéder à la 5G pourrait être lancée dès 2028 et réellement utilisée par le public à partir de 2030.

Samsung s’attend à ce que le secteur des radiocommunications de l’UIT commence à travailler sur la vision de la 6G à partir de 2021 et évoque sans surprise de meilleurs débits, une latence réduite et une meilleure fiabilité. « Alors que la 5G a été conçue pour atteindre un débit de pointe de 20 Gb/s, la 6G vise à fournir une vitesse de pointe de 1 000 Gb/s et un débit de 1 Gb/s pour les utilisateurs expérimentés », indique Samsung.

Samsung estime que nous pourrions également constater une latence de moins de dix millisecondes pour l’utilisateur et une latence de moins de 100 microsecondes dans l’air (contre une milliseconde pour le 5G). En outre, la fiabilité des services sensibles à la latence (par exemple la chirurgie à distance et les interventions d’urgence) devrait être multipliée par 10 par rapport à la 5G.

Nous avons encore le temps avant de voir la 6G. Samsung évoque déjà quelques usages en attendant : de la réalité augmentée sur un écran 8K en streaming, de la réalité virtuelle en 16K en streaming, des hologrammes haute fidélité et plus encore. Selon Samsung, ce n’est pas possible avec la 5G.