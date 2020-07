Le crayon et le papier au centre d’un nouveau système de suivi médical

L’invention que fut le crayon a papier n’a manifestement pas fini de révéler toutes ses capacités. Non seulement il a permis pendant des siècles à tout le monde un accès peu onéreux à l’écriture, et donc à un moyen de transmettre et de noter les connaissances et pensées humaines en tous genres, mais il pourrait devenir très bientôt un outil de taille pour la santé. En effet, une équipe de chercheurs de l’University of Missouri vient de publier une étude où elle détaille la façon dont le fameux outil a été utilisé pour créer un appareil portable de suivi bioélectrique de différentes variables du corps humain.

Les crayons dont le coeur contient plus de 90% de graphite sont des conducteurs massifs quand ils sont utilisés pour écrire sur du papier, aussi les scientifiques ont vu une occasion en or de le voir comme un capteur, le papier représentant une structure peu chère et très flexible. On pourrait grâce aux procédés mis en avant avoir un aperçu des températures, mais aussi des niveaux de glucose des personnes en temps réel. Un système comme celui-ci, en plus d’être très accessible, se dégrade très facilement, et représente donc contrairement à bien d’autres matériaux utilisés pour des appareils du genre une technologie à très peu de déchets. Même si la technologie est encore très jeune, probablement à des années de ses premières utilisations commerciales, elle est également très prometteuse, notamment pour l’accès facilité à la santé qu’elle pourrait représenter.