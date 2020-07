Star Trek : Lower Decks, le show déjanté dans l’univers de l’Enterprise se montre en trailer

L’univers de Star Trek n’a décidément pas fini d’être exploré. Alors que CBS mise tout sur la célèbre franchise de science-fiction, son programme premium All Access va proposer une série pour le moins inhabituelle dans cet univers. Il s’agit de Star Trek : Lower Decks, un show animé qui se concentre sur la vie des membres d’équipage de l’U.S.S Cerritos dans les années 2380. On y suit Mariner, Boimler, Tendi et Rutherford, tout en bas de l’échelle, alors qu’ils enchaînent les missions tout aussi grotesques qu’importantes dans une ambiance complètement barrée.

Le projet sera mené par Alex Kurtzmann, son co-créateur et showrunner, tandis que Mike McMahan, un écrivain ayant travaillé sur Rick and Morty, est présent pour guider la série sur de bons rails. Lower Decks ne devrait ainsi pas être aussi trash que Rick and Morty, mais on s’attend à un show abordant des thèmes relativement adultes, même si l’idée principale semble être de s’amuser avec les codes de Star Trek. Selon Kurtzmann, il s’agit d’une véritable lettre d’amour à cet univers cher à la science fiction : « La clé, c’est de rire avec Star Trek, et non de Star Trek. »