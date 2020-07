Deathground, le jeu d’horreur prometteur à l’ambiance Jurassic Park

Alors que les jeux d’horreurs dans le style Amnesia, qui placent les joueurs face à un ennemi qui ne peut être vaincu, ont connu leur pic de popularité il y a quelques années, il est étonnant de voir qu’aucun titre n’a encore tenté cette expérience dans un monde où les dinosaures inspirent encore la terreur. C’est pourquoi le studio Jaw Drop a lancé sur Kickstarter son propre projet, Deathground. Difficile de ne pas penser à Jurassic Park, et donc de ne pas se coincer l’extraordinaire bande originale du film dans la tête pendant des semaines, en voyant les premières images du jeu.

Mais malgré ce clin d’oeil évident et presque obligatoire aux films de Spielberg, le gameplay semble rappeler davantage un certain Alien : Isolation. On pense notamment à la traque des raptors, qui n’est pas sans rappeler un certain Xenomorph, ou encore au gadget de détection des mouvements. Cependant, il ne s’agit pas là d’une copie conforme : le titre se démarque grâce à un gameplay qui peut se faire en coopératif jusqu’à trois joueurs, mais aussi par son côté RPG apporté par les trois classes jouables, à savoir ingénieur, scout, et chasseur. Deathground n’est pour l’instant prévu que sur PC, mais les développeurs ne cachent pas leurs ambitions, et souhaitent également publier le jeu sur consoles dans le futur.