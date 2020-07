Hyper Scape, le battle royale d’Ubisoft, est entré en beta ouverte

Parmi les quelques annonces marquantes de l’événement numérique Ubisoft Forward, où plusieurs de ses gros titres à venir ont été détaillés, on a eu droit à des nouvelles concernant Hyper Scape, le battle royale que prépare le studio. Lancé une première fois en tant que test technique au début du mois, avec des codes d’accès fournis aux streamers Twitch et YouTube afin qu’ils puissent donner un aperçu du titre, cette nouveauté a connu un vif succès, montant directement en haut des classements de visionnage Twitch.

Et tous ceux qui ont aimé ce qu’ils ont vu apprécieront également la surprise : Hyper Scape est désormais en phase de beta ouverte sur PC, ce qui vous permettra de vous faire votre propre idée, manette métaphorique en main. Le studio a également profité de l’occasion pour partager deux nouveaux trailers : le premier est dédié à la beta, tandis que le second explore davantage l’univers du jeu, afin que les joueurs puissent s’immerger un peu plus dans ce nouveau monde et comprendre son histoire. Même si le titre ne va clairement pas révolutionner le genre, les mécaniques développées sont plutôt fun, et semblent particulièrement peaufinées.