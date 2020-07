Wells Fargo interdit TikTok sur les portables de l’entreprise

Alors qu’Amazon avait envoyé « par erreur » un mail interdisant formellement à ses employés d’utiliser TikTok, Wells Fargo vient d’instaurer une politique très similaire, qui cette fois ne semble pas relever d’une simple faute d’inattention. D’après The Information, la décision aurait été prise principalement en ce qui concerne des soucis de respect de la vie privée : « Nous avons identifié un petit nombre d’employés Wells Fargo qui avaient installé l’application TikTok sur leurs appareils fournis par l’entreprise. Avec les inquiétudes sur le respect de la vie privée et de la sécurité de TikTok, et parce que les appareils de l’entreprises doivent être utilisés seulement pour le travail, nous avons demandé à ces employés de supprimer l’application de leurs smartphones » a déclaré un porte-parole de l’entreprise.

Ce n’est pas la première, et certainement pas la dernière firme à prendre ce genre de décision vis-à-vis de l’application qui a dépassé les 2 milliards de téléchargements. TikTok fait d’ailleurs partie des applications ayant eu accès au presse-papier des utilisateurs à leur insu, même quand elle tourne en processus de fond. Mike Pompeo, Secrétaire d’Etat des Etats-Unis, a même déclaré que l’administration Trump réfléchissait même à bannir purement et simplement TikTok.