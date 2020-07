USA : Trump confirme une cyber-attaque contre la Russie en 2018

Alors que les guerres et batailles en ligne sont habituellement gardées secrètes par le gouvernement des Etats-Unis, l’une d’entre elles vient d’être confirmée par la source la plus informée possible. Donald Trump vient en effet de déclarer dans une interview accordée au Washington Post qu’en 2018, il avait donné son feu vert à une attaque dirigée vers l’Internet Research Agency, une équipe de trolls liée aux interférences russes dans les élections américaines de 2016. Cette attaque, lancée au début des élections de mi-mandat de 2018, aurait duré plusieurs jours, et aurait été efficace d’après le Président.

Il a cependant aussi affirmé que l’ancien occupant du bureau ovale n’avait rien dit concernant le rôle de la Russie dans les élections de 2016, ce qui est faux, puisque Barrack Obama avait publiquement condamné la Russie en octobre 2016, imposant par la suite des sanctions quelques mois plus tard. Il aurait également lancé des cyber-opérations secrètes après avoir appris que les russes souhaitaient pirater les systèmes électifs américains. Cette interview est un changement majeur dans l’attitude de Trump, qui avait jusqu’ici nié toute interférence de la Russie dans les dernières élections américaines, soutenant toutes les déclarations de Poutine à ce sujet.