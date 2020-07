Facebook et Instagram ne mettront plus en avant les « thérapies de conversion »

Facebook et Instagram viennent de faire une annonce pour le moins inquiétante, principalement parce qu’on aurait pu s’attendre à ce qu’elle ait déjà été faite il y a bien longtemps. Les réseaux sociaux viennent en effet de déclarer que tous les contenus concernant de près ou de loin ce que l’on connaît comme les « thérapies de conversion », notamment les publications, vidéos et compagnie seront désormais bannis et interdits sur leurs plateformes. Pour ceux qui auraient la chance de ne pas connaître, on appelle thérapie de conversion toute pratique consistant à tenter de changer par la force l’orientation sexuelle d’une personne.

Le procédé, qui est interdit dans 18 Etats des USA, reste cependant autorisé en ce qui concerne la loi fédérale du pays, et de nombreux organismes souvent religieux continuent à sévir, ciblant principalement des adolescents non-consentants, qui ressortent de l’expérience avec bien des séquelles, finissant malheureusement dans beaucoup de cas dépressifs, sombrant dans la drogue, qui mène certains au suicide. La décision de l’entreprise s’appliquera donc dans le monde entier, dans la lignée du changement de ses politiques en ce qui concerne les discours haineux sur ses réseaux.