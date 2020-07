Crysis remastered sortira bien sur Switch le 23 juillet

Crysis avait marqué son époque principalement avec son moteur physique et ses graphismes, extrêmement gourmands au niveau des configurations requises pour pouvoir en profiter pleinement. C’est pourquoi bien des fans avaient accueilli la nouvelle d’une version remaster du titre avec optimisme et curiosité : à quel point le jeu pourrait-il être amélioré, et quel genre de photo-réalisme le studio nous réserve-t-il ? Malheureusement, un trailer ayant fuité laissait largement à désirer de ce côté là, et les joueurs n’ont pas hésité à faire part de leur déception et de leur inquiétude quant à l’intérêt du projet, nettement en deçà des attentes visuellement.

C’est pourquoi Crytek avait décidé de repousser la sortie du jeu sur la plupart des plateformes de plusieurs semaines afin de pouvoir peaufiner leur bébé, et ainsi mieux répondre aux attentes du public. Cependant, les développeurs viennent d’annoncer que la version Nintendo Switch sortirait bel et bien à la date initialement prévue, à savoir le 23 juillet prochain. La décision peut être facilement expliquée : la Nintendo Switch ne brille pas particulièrement par sa puissance de traitement brute, aussi l’équipe n’a pas forcément la même marge d’amélioration graphique que sur d’autres plateformes, comme on a pu le voir par exemple sur The Witcher 3.