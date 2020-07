Google aurait abandonné un produit cloud destiné au marché chinois

D’après un nouveau rapport publié par Bloomberg, un nouveau produit irait rejoindre la longue liste de projets et services Google abandonnés. La firme aurait en effet commencé le travail sur un système orienté cloud destiné au marché chinois. Il s’agirait donc du deuxième projet de l’entreprise destiné à la Chine, après qu’un moteur de recherche spécial nom de code « Dragonfly » ait été découvert en 2018, puis tué dans l’oeuf à cause des nombreuses controverses provoquées par son existence. en décembre de la même année.

Ce nouveau produit mort-né, baptisé « Isolated Region, » était apparemment pensé pour les pays souhaitant contrôler le flux de données circulant sur leur territoire. Le but initial était de séparer ce produit du système central et de l’infrastructure réseau de Google, afin de permettre aux clients de superviser les données sans craindre de mettre en danger les données privées d’utilisateurs et clients d’autres pays. Nous en savons au final assez peu sur le produit fini qui serait proposé : serait-ce un équivalent de la Google Suite, ou un tout nouveau système conçu sur mesure ? Le développement aurait commencé en 2018, avant d’être mis en pause en janvier 2019, à cause des tensions de l’époque entre les Etats-Unis et la Chine. Enfin, avec la détérioration des relations internationales des USA, le concept a été définitivement enterré en mai dernier.