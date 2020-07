Warhammer : Chaos Bane aura droit à sa version next-gen

Voici une annonce que nous n’attendions pas, et qui s’est faite dans la plus grande des discrétions : pendant la présentation Nacon Connect, Eko Interactive, le studio derrière Warhammer : Chaosbane, a annoncé que ce dernier aurait droit au traitement next-gen, et sortirait par conséquent également sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X.

Le hack’n’slash coopératif était à l’origine sorti sur Xbox One, PS4 et PC, proposant à une équipe allant jusqu’à quatre joueur d’aller se bagarrer contre les troupes du Chaos, en incarnant des classes bien uniques : le soldat standard, le nain, l’ingénieur nain, le haut-elfe, et l’elfe sylvain. Il avait été reçu de façon bien froide par les fans comme les critiques, se révélant au final malheureusement bien générique, ce qui semble un exploit avec une franchise comme celle-ci. Aussi peut-on espérer que ce sera l’occasion pour les développeurs d’insuffler un peu de vie dans le titre, et de ne pas se contenter d’un simple portage. Il faut admettre que malgré le nombre grandissant de jeux inspirés des univers créés par Games Workshop, bien peu d’entre eux sont assez brillants pour laisser des souvenirs marquants.