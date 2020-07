Comme Apple, Samsung ne veut plus fournir de chargeur dans la boîte de ses Galaxy

Apple et Samsung ont la même envie : ne plus fournir un chargeur dans la boîte des iPhone et Galaxy. Cela semble acté pour l’iPhone 12 (qui n’aurait également pas d’écouteurs inclus dans la boîte) et ce serait en discussion Samsung.

Selon le média coréen ETNews, Samsung envisage sérieusement de ne plus fournir un chargeur dans la boîte de certains smartphones. Il n’est pas précisé si les modèles concernés seraient ceux de l’entrée de gamme, du milieu de gamme ou bien du haut de gamme.

Pourquoi ce retrait ? À l’instar d’Apple, Samsung partirait du principe que tout le monde ou presque dispose d’un chargeur à ce jour et qu’en proposer un dans la boîte n’est pas forcément utile. Mais naturellement, il sera toujours possible d’acheter un exemplaire dans le commerce.

Le côté écologique est un point mis en avant pour éviter d’avoir des chargeurs « inutiles ». Mais cet argument ne serait pas le seul. Les rumeurs pour Apple ont indiqué que le coût de production de l’iPhone 12 allait être supérieur à celui de l’iPhone 11 et qu’Apple chercherait à faire des économies pour ne pas augmenter les prix. Il est possible que Samsung ait la même politique.

Apple devrait retirer le chargeur avec l’iPhone 12 attendu pour septembre (ou du moins cet automne). Dans le cas de Samsung, le retrait du chargeur pourrait attendre 2021 selon les informations publiées à ce jour.