Instagram met en place les commentaires épinglés pour tout le monde

Instagram annonce la mise en place des commentaires épinglés. Un test a eu lieu au mois de mai et c’est maintenant disponible pour l’ensemble des utilisateurs du réseau social.

Today we’re rolling out pinned comments everywhere. 📌

That means you can a pin a few comments to the top of your feed post and better manage the conversation. pic.twitter.com/iPCMJVLxMh

— Instagram (@instagram) July 7, 2020