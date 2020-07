Mororola annonce le Moto G 5G : dalle 90Hz, bloc photo à 4 capteurs, pour 349 euros

Motorola chasse sur les terres de Xiaomi, voire de Poco. Le Moto G 5G est un modèle moyen de gamme particulièrement bien équipé pour sa gamme de prix : écran 6,7 pouces 21:9, 90Hz et double poinçon pour les capteurs en façade, bloc photo à 4 capteurs (48 MPx avec techno quad-pixels + capteur ultra grand angle, + macro + capteur de profondeur pour l’autofocus), une batterie de 5000 mAh, 4 Go de RAM, 64 Go de capacité de stockage, et bien sûr la compatibilité 5G. Il y a peu, une telle configuration se retrouvait dans des smartphones facturés à 500 euros environ, mais le Moto G 5G sera proposé à la vente dès demain 8 juillet en Europe au prix très doux de 349 euros ! Le modèle avec 6Go de RAM et 128 Go de stockage sera proposé 50 euros plus cher, ce qui reste toujours un prix canon au vu des caractéristiques affichées. Les Etats-Unis ont été étonnamment écartés des marchés cibles de Motorola : après l’Europe, le Moto G 5G sera commercialisé… dans les Emirats Arabes Unis !